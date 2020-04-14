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Arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

14.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:40
Arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Mersin 'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehitkerim Mahallesi Ulu Cami önünde meydana gelen olayda, N.H ile M. V. iddiaya göre birlikte alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, M.V. cebindeki bıçakla N.H.'yi göğsünden bıçakladı.

2 arkadaş arasındaki kavgayı ayırmaya çalışmak isteyen diğer arkadaşları O.K. ise, bıçağı almak istedi. Bu sırada M.V'da elinden yaralandı. Yaralı 2 kişi devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

N.H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
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