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Arkadaşları haber alamadı, evinde yanmış cesedi bulundu

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Hüseyin Özcan (57), yalnız yaşadığı evinde, vücudunun üst bölümü yanmış halde bulundu.

11.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:20Arkadaşları haber alamadı, evinde yanmış cesedi bulundu

İZMİR'in ilçesinde, 2 gündür kendisinden alınamayan Hüseyin Özcan (57), yalnız yaşadığı evinde, vücudunun üst bölümü yanmış halde bulundu.

Kırsal Çapak Mahallesi'nde, eşi ve 2 çocuğundan ayrı yaşayan çiftçi Hüseyin Özcan'a, arkadaşları, 2 gün boyunca ulaşamadı. Bunun üzerine arkadaşları Özcan'ın köy içindeki evine geldi. Tek katlı eve açık olan kapıdan giren arkadaşları, Özcan'ın cansız bedenini buldu. Vücudunun üst bölümü yanmış halde bulunan Özcan'ın, alkol tedavisi gördüğü ve uçucu madde kullandığı öne sürüldü.İhbar üzerine gelen jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Özcan'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın soruşturması sürüyor.



Hüseyin Özcan, Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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