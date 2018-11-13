Arkadaşları Hasan Efe İçin Gözyaşı Döktü

13 Kasım 2018 Salı 13:35



13 Kasım 2018 Salı 13:35

Arkadaşları Hasan Efe için gözyaşı döktüAdana'da 8. kattan düşerek ölen 12 yaşındaki Hasan Efe'nin cenazesi ailesinin ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildiADANA - Adana'da 8. kattan düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki Hasan Efe Ege'nin cenazesi toprağa verildi. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, apartmanın 8'inci katındaki evlerinden aşağı düşen Hasan Efe Ege ağır yaralandı. Anne ve babasının araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Efe'yi Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hasan Efe, Adana Adli Tıp Morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.Hasan Efe, Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında toprağa verildi.Hasan Efe'nin cenazesine ailesi, yakınları ve Çukurova Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu'nda okuyan arkadaşları katıldı. Hasan Efe'nin okul arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü.