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Arkadaşları kaçtı o oturmaya devam etti

Marmara Denizinde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde Avcılar'da bir iş yerinde kaydedilen görüntülerde bir vatandaşların arkadaşlarının panikle dışarı kaçmasına rağmen oturmaya devam ettiği görüldü.

11.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:41
Denizinde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde 'da bir iş yerinde kaydedilen görüntülerde bir vatandaşların arkadaşlarının panikle dışarı kaçmasına rağmen oturmaya devam ettiği görüldü.
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde saat 16.37'de, 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem anı Acılar'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinde kaydedilen görüntülerde bir vatandaşların arkadaşlarının panikle dışarı kaçmasına rağmen oturmaya devam ettiği görüldü.
(Muhammed Kaan Kundak- Sümeyye İnal/İHA)
Arkadaşları kaçtı o oturmaya devam etti

Marmara Denizi, Avcılar, Marmara, Güncel

Kaynak: İHA


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