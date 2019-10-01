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Arkadaşları kavga etti o seyretti

Kayseri'de, bir lise öğrencisi kavga eden arkadaşlarını oturduğu yerden hiçbir şey olmamış gibi seyretti.

01.10.2019 12:54Arkadaşları kavga etti o seyretti
Kayseri'de, bir lise öğrencisi kavga eden arkadaşlarını oturduğu yerden hiçbir şey olmamış gibi seyretti. Öğrencilerin kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, güvenlik kamerasının bulunduğu iş yerindeki çalışanlar önledi.

Develi ilçesine bağlı Fenese Aşağı mahallede okul çıkışı ara sokağa gelen 3 lise öğrencisi ellerindeki çantaları yere bıraktı. Öğrencilerden ikisi kısa süre konuştuktan sonra kavgaya tutuştu. Diğer lise öğrencisi ise hiçbir şey olmamış gibi oturduğu yerde arkadaşlarının kavga etmesini seyretti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kavga, öğrencilerin bağrışmalarına çıkan işçiler tarafından önlendi. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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