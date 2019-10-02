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Arkadaşları kavga etti o seyretti...Kavga anları kamerada

Arkadaşları kavga etti o seyretti.

02.10.2019 03:10
Arkadaşları kavga etti o seyretti...Kavga anları kamerada
KAYSERİ - Kayseri'de, bir lise öğrencisi kavga eden arkadaşlarını oturduğu yerden hiçbir şey olmamış gibi seyretti. Öğrencilerin kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, güvenlik kamerasının bulunduğu iş yerindeki çalışanlar önledi.
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Fenese Aşağı mahallede okul çıkışı ara sokağa gelen 3 lise öğrencisi ellerindeki çantaları yere bıraktı. Öğrencilerden ikisi kısa süre konuştuktan sonra kavgaya tutuştu. Diğer lise öğrencisi ise hiçbir şey olmamış gibi oturduğu yerde arkadaşlarının kavga etmesini seyretti.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kavga, öğrencilerin bağrışmalarına çıkan işçiler tarafından önlendi.
Arkadaşları kavga etti o seyretti...Kavga anları kamerada

Kayseri, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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