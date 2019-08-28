Haberler» 3. Sayfa» Haber

Arkadaşları tarafından darp edilen kişi öldü

Gaziantep'te arkadaşları tarafından darp edilen kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

28.08.2019 13:34 Arkadaşları tarafından darp edilen kişi öldü
Gaziantep'te arkadaşları tarafından darp edilen kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 24 gün önce Şehitkamil ilçesine bağlı Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki boş bir arazide sohbet eden 4 arkadaş, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 33 yaşındaki Faruk Özçelik'i 3 arkadaşı darp etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır yaralanan Özçelik'i kendisini darp eden arkadaşları, Şehitkamil Devlet Hastanesi acil servisine bırakıp kaçtı.

Hastanede tedaviye alınan Özçelik, 24 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Özçelik'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Özçelik'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Özçelik'in ölümüne sebep olan 3 şüphelinin tutuklanıp cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Faruk Özçelik, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:53   Tır kaza yaptı, sürücüsü yara almadan kurtuldu
15:52   Yunanistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
15:50   Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem
15:47   Azez'de cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı
15:46   Antalya'da mahalleyi sokağa döken yangın
15:40   Viranşehir'de 'balık kuşu' itfaiyeye emanet
15:38   Jandarma mülteci ve organizatörlere geçit vermiyor