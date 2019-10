Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görüldüğü gibi faiz sürekli olarak iniyor, enflasyon aynı şekilde geriliyor. En yakın zamanda enflasyonda da tek haneli rakama ulaşacağız, faiz de aynı şekilde ulaşacağız. Bunu başaracağız ki ekonomi rayına oturmuş olsun. Hiç bundan endişeniz olmasın bu olacak. Elbette densizlik düzeyine varan söz ve davranışlara ilgili arkadaşlarım gereken cevabı veriyorlar" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını kaydeden Erdoğan, vatan için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Cumhuriyeti yaşatmak ve daha ileriye taşımak için gayret gösteren herkese teşekkürlerini ileten Erdoğan, "AK Parti olarak hem Mecliste hem hükümette yaptığımız çalışmalarla ülkemize cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanlardan kat ve kat daha fazla eser, hizmet ve yatırım kazandırdık. Bunun için cumhuriyet bayramlarını sadece sözle ve resmi törenle kutlamakla kalmadık, eserlerimizin açılışıyla birer hizmet şölenine çevirdik. Marmaray'ı bundan 6 yıl önce bir 29 Ekim günü hizmete açtık. Bugüne kadar Marmaray'dan geçen yolcu sayısı 403 milyonu buldu. Bundan 3 yıl önceki 29 Ekim'de de başkentimizin gurur abidelerinden olan Yüksek Hızlı Tren Gar binasını hizmete aldık. Geçtiğimiz yılın 29 Ekim'inde de cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından biri olan İstanbul yeni havalimanımızın açılışını yaptık. İstanbul Havalimanı'nı da tam kapasiteyle çalışmaya başladığı Nisan ayından beri 41 milyon yolcu kullandı. Cumhuriyete birilerinin yıllardır yapageldiği gibi buram buram özenti kokan saçmalıklarla değil, ülkeye ve millete en büyük hizmetleri kazandırarak layık olunur. İnşallah cumhuriyetimize en büyük hizmetimizde ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırmak olacaktır. Son 6 yıldır ardı ardına yaşadığımız saldırılar sebebiyle kimi alandaki rakamların gerçekleşmesi sonraki yıllara kalmış olsa da 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız. Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük mirasın onlara 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir ülke teslim etmek olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı."ÜLKEMİZİN HİZAYA SOKULDUĞU GÜNLER GERİDE KALDI" Türkiye 'nin önündeki psikolojik ve fiziki bariyerleri yıktığına dikkat çeken Erdoğan, "Bugün artık karşımızda kendine güvenen, tarihinden güç alan, milleti ve devletiyle aynı ideallere kenetlenmiş bir ülke vardır. Dün adeta yok sayılan, sadece kendine bahşedilen sınırlar içinde hareket eden bir ülke görünümünden bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldik. 3-5 milyar dolarlık manipülasyonlarla ekonomimizin çökertildiği, siyasetimizin dize getirildiği, 3-5 terör eylemiyle ülkemizin hizaya sokulduğu günler geride kaldı. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen, gerektiğinde yedi düvele meydan okuyabilen bir Türkiye var. Yıllarca hep tek yöne bakmaktan boynu ağrıyan Türkiye nihayet 360 derece görüş açısına sahip bir ülke haline geldi. Bu noktaya milletimizle birlikte verdiğimiz 17 yıllık mücadelenin sonunda ulaşabildik. Elbette bugüne kolay gelmedik. Hem ülkenin yöneticileri olarak bizler hem de en büyük güç ve moral kaynağımız olan milletimiz çok büyük bedeller ödedi. Vesayet odaklarının direnişinden darbe teşebbüslerine, terör saldırılarından sınırlarımızın tacizine, uluslararası alanda köşeye sıkıştırılma gayretlerinden milli birlik ve beraberliğimize yönelik tuzaklara kadar pek çok badireyle yüzleştik. Tüm bu süreçte sadece Rabbimizden yardım istedik, sadece milletimize güvendik. Başımızı yere eğecek, yüzümüzü kızartacak, bizi güçsüz bırakacak hiçbir durumla karşı karşıya kalmadık. Girdiğimiz her mücadelede Rabbimizin yardımını da, milletimizin desteğini de hep yanımızda bulduk. Başarılarımıza güvenerek kibre kapılmadık, kerameti kendimizde görmedik, dik durduk ama diklenmedik zaferle değil seferle mükellef olduğumuzun bilinciyle daha çok çalıştık, dua ettik ve daha çok milletimizle bütünleştik. Eksiklerimiz, hatta hatalarımız elbette oldu ama art niyetimiz, içten pazarlığımız, korkumuz asla olmadı. Şartlara, rakiplere veya düşmanlara değil sadece Rabbimize teslim olduk, sadece milletimize tabi olduk. En karanlık bir gecenin bile bir sabahı olduğunu gerçeğini asla unutmadık. Bu hakikatin en çarpıcı örneğini 15 Temmuz gecesi yaşadık sadece 16 saat. 16 saatin sonunda darbecilere gereken dersi o gece verdik. FETÖ'cü teröristler uçaklarıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla, silahlarıyla gecenin karanlığında üzerimize geldiğinde milletimizle birlikte direndik ve sabahın ilk ışıklarıyla beraber zaferle buluştuk" açıklamasında bulundu."TÜRKİYE YENİ BİR İSTİKLAL HARBİ VERİYOR""Türkiye'yi Suriye, Irak ve Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabımızı inlerine girerek, güvendikleri dağları başlarına yıkarak verdik" diyen Erdoğan, "Eğer ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar karşısında eski Türkiye refleksleriyle hareket etseydik çok büyük bir felaketi yaşıyor olurduk. Şayet bugün boynumuzda esaret zinciriyle yıkıntıların karşısında halimize ağlıyor durumda değilsek bunu milletimizle birlikte ortaya koyduğumuz büyük direniş ve yeniden şahlanış iradesine borçluyuz. Her ne kadar birileri hala Türkiye'nin verdiği bu büyük mücadelenin farkında değilse de milletimiz olup biteni görüyor. Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor ve zafere doğru adım adım yürüyor. Bu büyük mücadelenin başarısı için önce AK Parti olarak bizim kendi birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz performans parlamento içinde de kendini gösteriyor. Bunun da daha ileri safhalara yürümesi temennimizdir. Milletimizle birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Türkiye'nin en büyük gücü bunu başarabiliyor olmasıdır. Şu gerçeğin sayısız örneğini gördük. Biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi sağlam tuttuğumuzda sahada ve masada sözümüzü dinletebiliyoruz. Ekonomimizin de savunma sanayimizin de ticaretimizin de istihdamımızın da başarısı buna bağlıdır. Siyasi tercihi ne olursa olsun büyük ve güçlü Türkiye mücadelemizde bize destek veren milletimizin her bir ferdine, dünyanın dört bir yanındaki dostlarımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi."EN YAKIN ZAMANDA ENFLASYONDA TEK HANELİ RAKAMLARA ULAŞACAĞIZ"Ekonomiye yönelikte mesajlar veren Erdoğan, şunları kaydetti:"Yaşadığımız dönemin ehemmiyeti bizi iç siyasetteki gaflet ve dalalet ürünü kimi sataşmalardan uzak durmaya mecbur bırakıyor. Ekonomiyle ilgili çökerttik çökertiyoruz, battı bitti dediler. Ne oldu bitti mi, battı mı? Biz küllerimizden nasıl tarihte ayağa kalktıysak şimdi yine aynı şekilde ayağa kalktık ve yola devam ediyoruz. Görüldüğü gibi faiz sürekli olarak iniyor, enflasyon aynı şekilde geriliyor. En yakın zamanda enflasyonda da tek haneli rakama ulaşacağız, faiz de aynı şekilde ulaşacağız. Bunu başaracağız ki ekonomi rayına oturmuş olsun. Hiç bundan endişeniz olmasın bu olacak. Elbette densizlik düzeyine varan söz ve davranışlara ilgili arkadaşlarımı gereken cevabı veriyorlar. Biz tüm vaktimizi, enerjimizi ülkemizi bu fırtınadan sağ salim çıkartmak için teksif ediyoruz. Meclis gurubumuz olarak sizlerden ricam, komisyon ve genel kurul gündemindeki kanun çalışmalarını en küçük bir boşluğa ve hataya yer vermeyecek şekilde hassasiyetle yürütmenizdir. Buraya bir parantez açıyorum. Allah rızası için parlamento çalışmalarımızda lütfen karar yeter sayısı noktasında grubumuzu darda zorda bırakmayın. Toplantı yeter sayısında grubumuzu darda zorda bırakmayın. Önce toplantı yeter sayısı, karar yeter sayısı hep birlikte orada yer alacağız ki muhalefetin karşısında gülünç duruma düşmeyelim. Bir iktidar partisine yakışan budur.