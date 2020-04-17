Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı

Denizli 'de gençler arasında çıkan kavgada bacağından vurulan gencin yakınları olayı gerçekleştiren şahsın evine saldırınca ortalık karıştı. Burada çıkan arbedede bir kişi bacağından yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tüm çabalara rağmen ortalık sakinleşmeyince, olayların büyümesinin önüne geçmek için birbirlerine saldıran 30 kişiyi biber gazı kullanarak dağıttı.

3 ARKADAŞIN ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, U.Ç., M.M. ve O.C. isimli üç arkadaş henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. 3 arkadaşın arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada, U.Ç., M.M.'nin yanında getirdiği silahı belinden alarak O.C.'nin ayağına iki el ateş ederek vurdu. Evinin bir alt sokağında vurulan O.C.'nin aile üyeleri yanına geldiği sırada şahsı kanlar içinde görünce öfkeden çıldırıp, olayı gerçekleştiren U.Ç. ve M.M.'nin evine saldırdı. Burada yaşanan arbede de ise U.K., isimli bir şahıs B.T.'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kavganın yaşandığı bölgeye gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan O.C.'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne diğer yaralı B.T.'yi ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

AİLE ÜYELERİNE BİBER GAZI İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Öfkeli aile üyeleri tüm çabalara rağmen sakinleşmeyince ve olayların büyümesinin önüne geçmek için polis ekipleri aile üyelerine biber gazı ile müdahale etti. Olaylar sonrası U.Ç. ve U.T. gözaltına alırken M.M. isimli şahsı arama çalışmaları ise halen devam ediyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.