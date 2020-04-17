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Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı

Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı Çocuklarını vuran şahısların evlerine saldırdılar Öfkeli aile üyelerini polis biber gazı kullanarak dağıttı Denizli'de gençler arasında çıkan kavgada bacağından vurulan gencin yakınları olayı gerçekleştiren şahsın evine saldırdı.

17.04.2020 00:40 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:42
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı
Çocuklarını vuran şahısların evlerine saldırdılar
Öfkeli aile üyelerini polis biber gazı kullanarak dağıttı
DENİZLİ - Denizli 'de gençler arasında çıkan kavgada bacağından vurulan gencin yakınları olayı gerçekleştiren şahsın evine saldırdı. Çıkan arbede de bir kişi bacağından bıçaklandı. Yaşanan olaylar üzerine bölgeye onlarca polis ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen polis birbirlerine saldıran yaklaşık 30 kişiyi biber gazı kullanarak dağıttı.
Olay, akşam saatlerinde Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, U.Ç., M.M. ve O.C. isimli üç arkadaş henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. 3 arkadaşın arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada, U.Ç., M.M.'nin yanında getirdiği silahı belinden alarak O.C.'nin ayağına iki el ateş ederek vurdu. Evinin bir alt sokağında vurulan O.C.'nin aile üyeleri yanına geldiği sırada şahsı kanlar içinde görünce öfkeden çıldırıp, olayı gerçekleştiren U.Ç. ve M.M.'nin evine saldırdı. Burada yaşanan arbedede ise U.K., isimli bir şahıs B.T.'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kavganın yaşandığı bölgeye gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan O.C.'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesine diğer yaralı B.T.'yi ise Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Öfkeli aile üyeleri tüm çabalara rağmen sakinleşmeyince ve olayların büyümesinin önüne geçmek için polis ekipleri aile üyelerine biber gazı ile müdahale etti.
Olaylar sonrası U.Ç. ve U.T.'yi gözaltına alırken M.M., isimli şahsı arama çalışmaları ise halen devam ediyor.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
(FP-GC-MÇ-Y) Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Polis, 3. Sayfa
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