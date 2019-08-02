Haberler» Güncel» Haber

Arkadaşlarını ayırmaya çalışırken bıçaklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde içinde arkadaşlarının tartışmasını ayırmaya çalışırken bıçaklanan 21 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.

02.08.2019 11:20
Arkadaşlarını ayırmaya çalışırken bıçaklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde içinde arkadaşlarının tartışmasını ayırmaya çalışırken bıçaklanan 21 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.Olay, gece saatlerinde, Gölcük ilçesi Değirmendere sahilindeki arıtma tesisleri önünde meydana geldi. Sahilde alkol alan Müslüm A., açık alanda tuvaletini yapınca aynı yerde alkol alan gençler tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre Çağatay Atay (21) arkadaşları ile gezdiği sırada içinde tanıdıkları olan başka bir grubun tartışmasına dahil oldu. Tartışma büyüyünce tartışan grup içerisindeki Müslüm A., Çatatay Atay'ı bıçaklayarak yaraladı.

Çağatay Atay, kanlar içerisinde kalırken Müslüm A. ve yakınındakiler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Atay, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki müdahale sonrası Derince Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Atay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonrasında Atay'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen Müslüm A., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Müslüm A.'nın emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Hayatını kaybeden Atay'ın cenazesinin ise Gölcük Değirmendere'de bulunan Yüzbaşılar Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Değirmendere Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.


Değirmendere, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Güncel Haberleri
12:22   Turizmcilerden "tatil dolandırıcıları" uyarısı
12:22   TİM Başkanı Gülle: "Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekoruna ulaştık"
12:22   Çanakkale'de 5 günde 290 kaçak yakalandı
12:22   HAYDARPAŞA GARI'NDAKİ ARKEOLOJİK KAZILAR.
12:22   "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali"
12:21   Gestaş'tan elektrik kesintisine özel sefer
12:21   Bira yüklü kamyonet devrildi: 4 yaralı