Haberler » Güncel » Arkadaşlarını döverek öldürmüşler

Arkadaşlarını döverek öldürmüşler

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, Kenan Tunç'un(47) cesedini apartmandan dışarı taşıdıkları sırada yakalanan Sercan C.(34) ve Oktay B. (50), adliyeye sevk edildi.

16.10.2019 12:13Arkadaşlarını döverek öldürmüşler

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, Kenan Tunç'un(47) cesedini apartmandan dışarı taşıdıkları sırada yakalanan Sercan C.(34) ve Oktay B. (50), adliyeye sevk edildi. İkilinin birlikte alkol aldıkları Tunç'u aralarında çıkan tartışmada döverek öldürdükleri belirlendi.

Dün öğle saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi'ndeki bir apartmandan, 2 kişinin 1 kişiyi taşıyarak dışarı çıkarmaya çalıştığını gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polisi gören 2 kişi, taşıdıkları kişiyi yere atıp, kaçmak istedi. Sercan C. ve Oktay B. oldukları ortaya çıkan şüpheliler yakalanarak, gözaltına alınırken, taşımak istedikleri kişinin ise uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkası bulunan Kenan Tunç olduğu belirlendi. Vücudunda darp izleri bulunan Tunç'un 2 şüpheli tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Sercan C. ve Oktay B., birlikte alkol alırken çıkan tartışmada Kenan Tunç'u döverek öldürdüklerini anlattı.  Cinayetin işlendiği evin ise Sercan B.'ye ait olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan yaralama suçundan sabıkalı Sercan C. ile cinsel taciz, basit yaralama ve tehdit gibi suçlardan sabıkalı Oktay B., adliyeye sevk edildi.



Karamürsel, Kenan Tunç, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:32 Şehit piyade üsteğmen çelebi bozbıyık son yolculuğuna uğurlandı
13:31 KKTC'deki 18 belediye başkanından "Barış Pınarı Harekatı"na destek açıklaması
13:26 İpekyolu Atatürk Anaokulu'nda ağız ve diş sağlığı programı
13:31 Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti
13:30 AK Parti Meclis Toplantısı'na Gündoğdu Marşı damga vurdu
13:30 Kadıköy'de tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü
13:30 "2023'te hedef Sıfır Atık Projesi'yle 100 bin kişiye istihdam sağlamak"
16.10.2019 13:33:06