Arkadaşlarını kazada kaybeden üniversite öğrencilerinden trafik tepkisi

Afyonkarahisar'da, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencileri, Ahmet Necdet Sezer (ANS) kavşağındaki trafik kazasında yaşamını yitiren Emine Erduru için kavşağı trafiğe kapatıp karanfil bıraktı.

ANS kavşağında basın açıklaması yapan öğrenciler, kazaların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Basın açıklamasına çok sayıda öğrenci ve AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da destek verdi.

Öğrenciler adına konuşan İrem Yıldız, kavşakta daha önce de çok defa kaza meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Emine arkadaşımızı burada meydana gelen elim bir kazada kaybettik. Acımız çok büyük. Başımız sağolsun. Ne yazıkki bu kaza ilk değil. Daha önce de aynı kavşakta çok sayıda kaza meydana gelmiş, can kayıpları ve yaralanmalar yaşanmıştır. Bu olayın tekrarlanmaması hepimizin ortak dileğidir. Bu kapsamda yetkililerin gerekli önlemleri bir an önce alması, yani acıların yaşanmaması en büyük temennimizdir."

Basın açıklamasının ardından öğrenciler ve Rektör Karakaş, kara yolunu bir süre trafiğe kapatarak kazanın yaşandığı yere geçti.

Rektör Karakaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın yaşandığı kavşağa dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Kavşağa alt geçit yapılması için gerekli girişimleri üniversite olarak daha önce başlattıklarını dile getiren Karakaş, şöyle konuştu:

"Valimizin ve belediye başkanımızın bu konuda harekete geçtiğini biliyoruz. Aynı zamanda eski Orman ve Su İşleri Bakanımız, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilimiz Veysel Eroğlu da Ulaştırma Bakanımızı bizzat arayarak buraya bir alt geçit yapılması için talebimizi dile getirdi. Biz de daha önce karayolları ve emniyet müdürlüğüne yazmış olduğumuz yazıları içeren dosyayı kendisine ilettik."

Rektör Karakaş'ın konuşmasının ardından hayatını yitiren Emine Erdurdu için dua edildi. Kazanın meydana geldiği yaya geçidine karanfil bırakıldı. Bazı sürücüler korna çalarak basın açıklamasına destek verdi.

Afyonkarahisar - Eskişehir karayolundaki ANS kavşağında 3 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencileri Emine Erdurdu (19) ile Cennet Alkan (19) yaralanmış, Erdurdu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.