Haberler » Güncel » Arkadaşlarını öldüren iki zanlı tutuklandı - Haber

Arkadaşlarını öldüren iki zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Afganistan uyruklu arkadaşlarını öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

24.12.2019 23:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:20 Arkadaşlarını öldüren iki zanlı tutuklandı
'in ilçesinde uyruklu arkadaşlarını öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, araç yıkama işinde çalışan Afgan uyruklu Nasip Khan Beytullah'tan alamayan iş arkadaşları durumu emniyete bildirdi. Beytulah'ın evine giden ekipler şahsı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Nasip Khan Beytullah'ın öldüğü belirlendi.
Olayla ilgili çalışma başlatan emniyet ekipleri, maktulün evinin yakınlarındaki çöp konteynerinde kanlı bir mont buldu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Nasip Khan Beytullah'ın en son yine Afgan uyruklu olduğu belirlenen A.A. ve R.A.H. ile görüştüğünü belirledi. Yapılan araştırmalar sonucu İstanbul'da oldukları belirlenen A.A. ile R.A.H., düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan işlemlerin sonucunda adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken verdikleri ifadelerde Beytullah'ı aralarında çıkan tartışma sonucunda bıçaklayarak öldürdükleri öğrenildi.
(İHA)

Afganistan, Savaştepe, Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:40   Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı (2) - Haber
23:40   Çocukları taciz ettiği iddia edilen kişi, tutuklandı - Haber
23:39   Beyoğlu'ndaki saınt antuan kilisesi'nde noel ayini düzenlendi - Haber
23:38   Beyoğlu'ndaki Saınt Antuan Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi - Haber
23:38   Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem - Haber
22:52   Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Haber
22:50   Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
22:33   Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı - Haber
22:28   İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar - Haber
22:26   Adana, Hatay ve Kayseri'nin bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Haber
24.12.2019 23:41:42