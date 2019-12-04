Haberler » 3. Sayfa » Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar - Haberler

Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Afgan uyruklu arkadaşlarını öldürerek dere yatağına atan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.12.2019 19:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:44Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar
'nın ilçesinde Afgan uyruklu arkadaşlarını öldürerek dere yatağına atan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde 25 Kasım'da kurumuş bir dere içerisinde kolu kopmuş ve yüzü parçalanmış şekilde bulunan Afgan uyruklu Mojibullah Azizi'ye ait cesedin cinayet kurbanı olduğu anlaşıldı. Vahşi köpekler tarafından kolu koparılmış ve yüzü parçalanmış şekilde bulunan Mojibullah Azizi'e ait cesetle ilgili olayın aydınlatılması amacıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturularak geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Özel ekip tarafından olay yerinde yapılan çalışmaların ardından bölgedeki kameralar, MOBESE sistemleri, araç kiralama şirketleri, taksi durakları, otobüs firmaları, oto yıkama ve emlak şirketlerinde araştırmalar yapıldı. Mojibullah Azizi cinayetiyle ilgili olayın şüphelilerinin K.A., R.S.K., İ.M., L.M.O. ve M.İ.O. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Yurtdışına kaçmak isterken yakalandılar

Özel ekip şüpheli şahıslardan K.A. ve R.S.K.'yi yurtdışına kaçmak isterken Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde sahte pasaport ve kimliklerle yakaladı. Diğer şüpheli İ.M. ise Manisa il merkezinde yapılan takip sonucunda yakalandı.

Öte yandan olaya karıştığı değerlendirilen L.M.O. ve M.İ.O. isimli 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda kaçak cep telefonları, çok sayıda telefon kartı, sahte pasaport ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekibin başarılı çalışmalarıyla aydınlatılan olayla ilgili Afgan uyruklu K.A., R.S.K. ve İ.M. olmak üzere 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firarda olan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:28 Kuzey Kore lideri Kim beyaz atıyla kutsal dağda 'iz bıraktı' - Haberler
20:28 Ordu Valisi Yavuz: Ceren Özdemir cinayeti zanlısının çok sayıda suç kaydı var - Haberler
20:27 Emine Erdoğan, British Museum'u gezdi - Haberler
20:21 Antalya'da pompalı cinayet şüphelisi tutuklandı - Haberler
20:15 ABD Başkanı Trump, görevden alma sürecine yönelik konuştu - Haberler
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 20:46:09