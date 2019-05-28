Arkadaşlarının kilitlediği evde mahsur kaldılar

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde arkadaşları tarafından kilitlendikleri evde mahsur kalan 2 çocuk, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi
Kılavuz Sokakta ikamet eden Mihriban Kutlu (13), evlerine davet ettiği arkadaşları Sılanur Tırıl (14) ve Rabia Çimen (15)'in üzerine kapıyı kilitleyerek kaçtı.
Evin balkonundan çevredekilerden yardım isteyen çocukları kurtarmak için polis ve itfaiye ekipleri geldi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası çocuklar evin kapısı kırılarak kurtarıldı.
Evde mahsur kalan çocuklar ifadeleri alınmak üzere Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Manisa
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Kaynak: AA