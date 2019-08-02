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Arkadaşlarının tartışmasını ayırmaya çalışan genç bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde içinde arkadaşlarının tartışmasını ayırmaya çalışırken bıçaklanan 21 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.

02.08.2019 10:58 Arkadaşlarının tartışmasını ayırmaya çalışan genç bıçaklanarak öldürüldü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde içinde arkadaşlarının tartışmasını ayırmaya çalışırken bıçaklanan 21 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.

Olay gece 01.00 sularında Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Arıtma Tesisi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çağatay Atay (21) arkadaşları ile gezdiği sırada içinde tanıdıkları olan başka bir grubun tartışmasına dahil oldu. Tartışma büyüyünce tartışan grup içerisindeki Müslüm A., Çatatay Atay'ı bıçaklayarak yaraladı. Çağatay Atay, kanlar içerisinde kalırken Müslüm A. ve yakınındakiler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Atay, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki müdahale sonrası Derince Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Atay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonrasında Atay'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen Müslüm A., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Müslüm A.'nın emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Hayatını kaybeden Atay'ın cenazesinin ise Gölcük Değirmendere'de bulunan Yüzbaşılar Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Değirmendere Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Değirmendere, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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