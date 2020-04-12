Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Arkadaşlarıyla baraj gölünde balık avına çıktığı kayık devrilince suda kayboldu

Osmaniye'de balık tutmak için iki arkadaşıyla baraj gölüne açılan genç, bindikleri kayığın devrilmesi sonucu suda kayboldu.

12.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:02
Arkadaşlarıyla baraj gölünde balık avına çıktığı kayık devrilince suda kayboldu
Osmaniye 'de balık tutmak için iki arkadaşıyla baraj gölüne açılan genç, bindikleri kayığın devrilmesi sonucu suda kayboldu.
Kadirli ilçesi Bahadırlı köyünde, Mustafa Sarıdal (18) iki arkadaşıyla balık tutmak için kayıkla Arslantaş Baraj Gölü'nde açıldı.
Bindikleri kayığın devrilmesi sonucu 3 kişi baraj gölüne düştü.
İki kişi kendi çabasıyla sudan çıkarken, Sarıdal ise bir süre sonra gözden kayboldu.
Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Sarıdal'ı bulmak için çalışma başlattı.
Öte yandan, arama çalışmaları için Adana ve Kahramanmaraş'tan su altı polisleri de bölgeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Kadirli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı Haberler
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Haberler ›› Güncel ››Arkadaşlarıyla baraj gölünde balık avına çıktığı kayık devrilince suda kayboldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:22: Doğaya yem ve su bırakıldı - Haber 17:21: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor - Haber 17:21: Mevsimlik işçilerin konaklama yerleri dezenfekte edildi - Haber 17:21: Çeşme'de vatandaşların ekmek ihtiyacını bir hayırsever karşıladı - Haber 17:20: Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber