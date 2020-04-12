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Arkadaşlarıyla baraj gölünde balık avına çıktığı kayık devrilince suda kayboldu

Osmaniye'de balık tutmak için iki arkadaşıyla baraj gölüne açılan genç, bindikleri kayığın devrilmesi sonucu suda kayboldu.

12.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:14
Osmaniye 'de balık tutmak için iki arkadaşıyla baraj gölüne açılan genç, bindikleri kayığın devrilmesi sonucu suda kayboldu.
Kadirli ilçesi Bahadırlı köyünde, Mustafa Sarıdal (18) iki arkadaşıyla balık tutmak için kayıkla Arslantaş Baraj Gölü'nde açıldı.
Bindikleri kayığın devrilmesi sonucu 3 kişi baraj gölüne düştü.
İki kişi kendi çabasıyla sudan çıkarken, Sarıdal ise bir süre sonra gözden kayboldu.
Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Sarıdal'ı bulmak için çalışma başlattı.
Öte yandan, arama çalışmaları için Adana ve Kahramanmaraş'tan su altı polisleri de bölgeye sevk edildi. Arkadaşlarıyla baraj gölünde balık avına çıktığı kayık devrilince suda kayboldu

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Kadirli, Güncel
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