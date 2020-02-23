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Arkadaşlarıyla birlikte, iş yerine ateş açan husumetlisini dövdü

KIRIKKALE'de fırın işleten Y.K., husumetli olduğu meslektaşı Y.O.'nun fırınına tabancayla ateş etti.

23.02.2020 07:43 | Son Güncelleme: 23.02.2020 07:43Arkadaşlarıyla birlikte, iş yerine ateş açan husumetlisini dövdü

KIRIKKALE'de fırın işleten Y.K., husumetli olduğu meslektaşı Y.O.'nun fırınına tabancayla ateş etti. Y.O. ve arkadaşları, yakaladıkları Y.K.'yı dövdü.

Olay, gece saatlerinde kent merkezindeki Çalılıöz Mahallesi Nenehatun Caddesi'nde meydana geldi. İş yerinde arkadaşlarıyla oturan Y.O.'nun yanına daha önceden husumetli olduğu başka bir fırıncı Y.K. geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Y.K., daha sonra yanında getirdiği tabancayla Y.O.'nun iş yerine ateş etti. Y.O. ve beraberindeki 2 kişi, kaçmaya çalışan Y.K.'yı yakalayarak dövdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırdı. Darp sonucu yaralanan Y.K., sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

, kavgaya karışan Y.O. ve 2 arkadaşını ifadeleri alınmak üzere gözaltına aldı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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