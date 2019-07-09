09.07.2019 11:44
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Arkadaşlarıyla gezdikten sonra apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu

Arkadaşlarıyla gezdikten sonra apartmanın merdivenlerinde ölü bulunduKONYA - Konya'da 31 yaşındaki adam, arkadaşlarıyla gezdikten sonra gittiği evinin bulunduğu apartmanın merdivenlerinde ölü olarak bulundu.

Arkadaşlarıyla gezdikten sonra apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu
KONYA - Konya'da 31 yaşındaki adam, arkadaşlarıyla gezdikten sonra gittiği evinin bulunduğu apartmanın merdivenlerinde ölü olarak bulundu.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Kazakistan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şaban Kibar (31), arkadaşları İbrahim C., ile Ahmet D., bir süre sokak gezintisi yaptıktan sonra evine gitmek için ayrıldı. Apartmanın önüne gelen Şaban Kibar, merdivenlerin üzerinde baygınlık geçirdi. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalede Şaban Kibar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve sağlık ekiplerin yaptığı ilk incelemede Şaban Kibar'ın, kollarında ve vücudunda şırınga izleri olduğunu tespit edildi. Uyuşturucu kullandığı tahmin edilen şahsın, bu sebeple hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polisin incelemelerinin ardından şahsın cesedi, otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesine morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Arkadaşlarıyla gezdikten sonra apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu
Kaynak: İHA
Akıncılar, Selçuklu, Konya, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:00   Melen çayına düşen şahıs boğuldu
13:59   Yılbaşı gecesinde yakalanan DEAŞ'lı: "Tağut dediğimi bilmiyorum"
13:54   Şehit askerlerin isimleri ve memleketleri belirlendi
13:54   Bafra'da çöp yangını
13:53   Hatay'daki patlamanın oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
13:50   Aksaray'da 1 ayda 385 araç trafikten men edildi
13:49   ABD'de sel felaketi