Arkadaşlarıyla oynarken 5 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı

Arkadaşlarıyla oynarken 5 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandıBURSA'nın İznik ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken caminin avlusunu çevreleyen yaklaşık 5 metre yükseklikteki duvarın üzerinden düşen Muhammed Elşah (12) yaralandı.

15.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:24
Arkadaşlarıyla oynarken 5 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı
BURSA'nın İznik ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken caminin avlusunu çevreleyen yaklaşık 5 metre yükseklikteki duvarın üzerinden düşen Muhammed Elşah (12) yaralandı.
İznik ilçesindeki Çınarlı Camii'nin avlusunu çevreleyen 5 metre yüksekliğindeki duvar üzerinde arkadaşlarıyla oynayan Suriye uyruklu Muhammed Elşah, mermer eşiğine basarak dengesini kaybetti ve yere düştü. Ağır yaralanan çocuğu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Muhammed'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. Arkadaşlarıyla oynarken 5 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İznik, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Hatay Belediyesi’nde işe başladı Haber
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Haberler››Güncel››Arkadaşlarıyla oynarken 5 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:49: Çanakkale'de 125 kaçak göçmen yakalandı - Haber 21:49: Koyulhisar'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 6 yaralı - Haber 21:45: Alışveriş merkezleri COVID-19 önlemlerinin hafifletilmesiyle faaliyete geçti - Haber 21:45: Havalandırma boşluğuna düşen yavru başkuşları itfaiye ekipleri kurtardı - Haber 21:43: Gaziantep'te hastanede iki grup arasında kavga - Haber 21:00: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz - Haber 20:46: Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi - Haber 14:38: İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu - Haber 11:09: Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri - Haber