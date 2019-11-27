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Arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanan genç fenalaşarak hayatını kaybetti

Arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanan genç fenalaşarak hayatını kaybetti Olayla ilgili 4 kişi göz altına alındıSAMSUN - Samsun'da arkadaşlarıyla uyuşturucu içerken fenalaşarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda toplam 4...

27.11.2019 13:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:59
Arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanan genç fenalaşarak hayatını kaybetti
Olayla ilgili 4 kişi göz altına alındı
SAMSUN - 'da arkadaşlarıyla uyuşturucu içerken fenalaşarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda toplam 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş birlikte uyuşturucu içerken 18 yaşındaki Mehmet A.'nın uyuşturucunun dozunu fazla kaçırarak fenalaştığı iddia edildi. Özel araçla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılmak istenilen genç, yolda hayatını kaybetti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet A.'nın ölümüyle ilgili Alaçam ilçesinde yaptıkları operasyonda ölen gencin arkadaşlarından A.E. ve Y.G.'yi Alaçam ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi derinleştirilen soruşturmada olay ile bağlantısı tespit edilen S.Y. ve T.K.'yi de Samsun il merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslardan 45 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanan genç fenalaşarak hayatını kaybetti

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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