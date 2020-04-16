Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (2)

REDDEDİLMEYİ KABUL EDEMEMİŞ Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunda, aşkına karşılık bulamadığı için cinayeti işlediğini söyledi.

16.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:44
Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (2)

REDDEDİLMEYİ KABUL EDEMEMİŞ

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunda, aşkına karşılık bulamadığı için cinayeti işlediğini söyledi. Dalançıkar, Gamze Pala'ya aşık olduğunu ancak aşkına karşılık bulamadığını ifade ederek, defalarca girişimde bulunmasına rağmen sonuç alamadığını, reddedilmeyi kabul edemediği için de öldürdüğünü anlattı. Polis, Dalançıkar'ın sosyal medya hesapları ve cep telefonu kayıtları ile WhatsApp yazışmalarını incelemeye aldı.

ÖĞRETMENEVİ ÖNÜNE ORMAN GÜLÜ BIRAKTILAR

Yanında partililerle Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'ne gelen Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu ve MHP İlçe Başkanı Doğan İnce, bina önüne orman gülü bıraktı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu olayı kınadıklarını belirterek, "İlçemizde böyle üzücü bir olayın yaşanması çok acı. Kadınlara yönelik saldırı umarız son olur" dedi.

Fındklı Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Fatma Hanedar da "Olayı duyduğumuz andan itibaren çok büyük üzüntü yaşıyoruz. Kadınlara yönelik yapılan saldırılarıların sona ermesini istiyoruz" diye konuştu.

HALK TEPKİLİ

Gamze Pala'nın öldürülmesine ilçe halkı da tepki gösterdi. Cinayeti duyduğunda çok üzüldüğünü anlatan Erdal Zehiroğlu "Gamze'yi çok iyi tanırdım. Benim komşumdu. Çok iyi bir insandı. Öldüren kişiyi de buralarda görürdük. Buralarda devamlı motosikletiyle dolaşırdı. Çok yazık oldu" dedi.

Esnaf Hakan Çukur ise, "Gamze çok iyi biriydi, kimseye bir zararı yoktu. Olayı duyunca çok üzüldüm. İnsan böyle bir şeyin nasıl yapar? Aklım almıyor. Öldüren kişiyi birkaç kez gördüm. Buralardan geçerdi" diye konuştu.

Samet Öztürk ise, "Ben manavım. Gamze, alışveriş yapardı. Kimseye zararı olmayan bir insandı. Kimseyle bir tartışmasını görmedim. Çok pozitif bir insandı. Duyduğumuzda çok üzüldük. Olmayacak bir şeydi, ilçemize de böyle bir olay yakışmadı" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gamze Pala, Fındıklı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Artış var Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Artış var
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Türkiye, ’koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde’ kendine son sıralarda yer buldu Haberler
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" kendine son sıralarda yer buldu
Haberler ›› Güncel ››Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:36: Freni boşalan kamyon duara çarptı, sürücü öldü - Haber 13:36: Gercüş'te konoravirüs tedbirleri - Haber 13:36: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber 13:36: RUMELİSİAD üyeleri sağlık sektörü için 200 bin lira bağışta bulundu - Haber 13:35: Çin'in Suriye'ye gönderdiği iki kolilik test kiti yardımı alay konusu oldu - Haber 13:09: İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor