Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (3)
TUTUKLANDIRize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Pazar Adliyesi'ne sevk edildi.
16.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:02
TUTUKLANDI
Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Pazar Adliyesi'ne sevk edildi.Dalançıkar, savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Gamze Pala, Resepsiyon, Fındıklı, Güncel