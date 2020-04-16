Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (5)

'SİLAH TUTUKLUK YAPTI, BOĞAZINA BIÇAK DARBESİ VURDUM'Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren ve sevk edildiği adliyede tutuklanan Savaş Dalançıkar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

16.04.2020 19:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:02
Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (5)

'SİLAH TUTUKLUK YAPTI, BOĞAZINA BIÇAK DARBESİ VURDUM'

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren ve sevk edildiği adliyede tutuklanan Savaş Dalançıkar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Gamze Pala'ya bağlandığını ve sevgi ve aşk duyguları beslediğini anlatan Dalançıkar, "Gamze'yi 5 yıldan fazladır tanırım. Ben maktulün çalıştığı yere zaman zaman onu görmek için giderdim. Gamze'yle sohbetimiz vardı. Sosyal tesislerde çalışıyordu. Daha sonra Gamze, öğretmenevinde çalışmaya devam etti. Öğretmenevinde çalıştığı dönemde onu uzaktan görüyordum. Olay günü 17.00-18.00 gibi arkadaşlarla bir yere gidip alkol aldık. Sonrasında parka gittim ve Gamze'yi çok düşündüm. Ardından eve gittim. Evden bıçak ve silah alıp tekrar parka indim. Daha sonra Gamze'nin çalıştığı öğretmenevine gittim. Gamze'nin yanında çalışma arkadaşı olan bir beyefendi vardı. Ancak ben onun çalışma arkadaşı olduğunu bildiğim için Gamze'yi kıskançlık kastıyla öldürmedim. Ben öğretmenevi kapısından girdikten sonra Gamze'ye seslendim ve silahı gösterdim. Gamze ve yanındaki şahıs paniklendi. Onlar panikleyince ben de panikle iki el ateş ettim. İlk başta 4-5 metre mesafeden ateş ettim ancak daha sonra yaklaşarak ateş etmeye çalıştım. Silahım tutukluk yaptı. Daha sonra Gamze'nin yanına gittim, yere düşmüştü. Yere yatar vaziyetteyken boğazına bıçak darbesi vurdum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 525 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 525 kişi öldü
Gamze’yi boğazını keserek katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Gamze'yi boğazını keserek katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (5) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:40: Nijerya'da yerinden edilenlerin kampında yangın: 14 ölü - Haber 19:40: New York'ta Kovid-19 kısıtlamaları 15 Mayıs'a kadar uzatıldı - Haber 19:40: Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 6 milyon 336 bin lira ceza - Haber 19:38: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Haber 19:38: İngiltere'de kısmi karantina 3 hafta uzatıldı - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 18:59: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı - Haberler 16:51: Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti - Spor 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi