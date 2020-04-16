Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (6)
BAKAN GÜL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIAdalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Savaş Dalançıkar tarafından aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurulduktan sonra, bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Gamze Pala'nın yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
16.04.2020 22:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 22:13
BAKAN GÜL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Savaş Dalançıkar tarafından aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurulduktan sonra, bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Gamze Pala'nın yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Gül açıklamasında, "Menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kadın cinayetlerini lanetliyor, Gamze hanımı katleden zalimin en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Abdülhamit Gül, Gamze Pala, Güncel