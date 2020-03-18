Arkadiusz Milik, Attığı İki Golle Galibiyeti Getiriyor
Polonyalı santrafor Arkadiusz Milik, Mart 2015'te oynanan maçta SC Heerenveen filelerine iki gol bırakıyor. Ajax'ın Abe Lenstra Stadion'da 4-1 kazandığı maçta Milik, galibiyette önemli rol oynuyor.
18.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:00
Polonyalı santrafor Arkadiusz Milik, Mart 2015'te oynanan maçta SC Heerenveen filelerine iki gol bırakıyor. Ajax 'ın Abe Lenstra Stadion'da 4-1 kazandığı maçta Milik, galibiyette önemli rol oynuyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Arkadiusz Milik, Heerenveen, Ajax, Spor
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