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Arkadiusz Milik'in 2019-20 Sezonunda Serie A'da Attığı En İyi Goller

Napoli ile 3. sezonunu geçiren Arkadisuz Milik, Napoli formasıyla toplam 109 maça çıkarken rakip fileleri 46 kez havalandırdı. Milik bu sezonda toplamda 19 Serie A maçında görev alırken 9 gole imza attı.

19.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:00
Napoli ile 3. sezonunu geçiren Arkadisuz Milik, Napoli formasıyla toplam 109 maça çıkarken rakip fileleri 46 kez havalandırdı. Milik bu sezonda toplamda 19 Serie A maçında görev alırken 9 gole imza attı. Arkadiusz Milik’in 2019-20 Sezonunda Serie A’da Attığı En İyi Goller

Kaynak: Dugout

Etiketler : İtalya Serie A, Napoli, Spor

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