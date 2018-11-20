Arkas Spor, Avrupa'da 14. Sezonunda

ALİ KORKMAZ - Avrupa
Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele edecek Arkas Spor
, Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez sahne alacak.
Erkekler Avrupa Challenge Kupası'nı 2009'da müzesine götüren Arkas Spor, erkeklerde Avrupa kupalarında bu başarıyı yakalayan ilk Türk ekibi oldu.
Bu sezon Avrupa'da üst üste 14. kez mücadele edecek mavi beyazlı ekip, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 7, CEV Kupası'nda 3, Challenge Kupası'nda 2 ve Top Teams Kupası'nda 1 kez yer aldı. İzmir
temsilcisi, Avrupa'da 97 maçta 53 galibiyet ve 44 yenilgi aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 2012'de dörtlü finale yükselen ve bunu başaran ilk erkek Türk takımı olan Arkas Spor, geçen yıl ise hiç galibiyet alamadığı grup aşamasında organizasyona veda etmişti.
E Grubu'nda yer alacak
E Grubu'nda İtalya
'dan Sir Colussi Sicoma, Fransa
'dan Tours VB ve Rusya
'dan Dinamo ile mücadele edecek Arkas Spor, ilk hafta mücadelesinde yarın saat 19.00'da Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi'nde Tours'u konuk ettikten sonra 18 Aralık
Salı günü Rusya deplasmanında Dinamo Moskova
ile karşılaşacak.
Daha sonra 15-16 veya 17 Ocak 2019'da ve Sir Colussi Sicoma'yı konuk edecek mavi-beyazlı ekip, Dinamo, Tours VB (D) ve Sir Colussi Sicoma (D) maçlarıyla grup maçlarını tamamlayacak.
Avrupa kupaları
Arkas Spor'un 2006'dan bu yana mücadele ettiği organizasyonlardaki performansı şöyle:
voleybol,Avrupa,Arkas Spor
|Sene
|Kupa
|O
|G
|M
|2006
|CEV
|3
|2
|1
|2007
|Top Teams
|4
|2
|2
|2008
|Şampiyonlar Ligi
|6
|2
|4
|2009
|Challenge
|8
|7
|1
|2010
|CEV
|6
|5
|1
|2011
|Challenge
|12
|8
|4
|2012
|Şampiyonlar Ligi
|12
|8
|4
|2013
|Şampiyonlar Ligi
|10
|5
|5
|2014
|Şampiyonlar Ligi
|6
|0
|6
|2015
|CEV
|6
|4
|2
|2016
|Şampiyonlar Ligi
|8
|4
|4
|2017
|Şampiyonlar Ligi
|10
|6
|4
|2018
|Şampiyonlar Ligi
|6
|0
|6
|
|TOPLAM
|97
|53
|44