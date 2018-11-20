20 Kasım 2018, 11:30
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Arkas Spor, Avrupa'da 14. Sezonunda

Arkas Spor, Avrupa

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele edecek Arkas Spor, Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez sahne alacak.

ALİ KORKMAZ - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele edecek Arkas Spor, Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez sahne alacak.

Erkekler Avrupa Challenge Kupası'nı 2009'da müzesine götüren Arkas Spor, erkeklerde Avrupa kupalarında bu başarıyı yakalayan ilk Türk ekibi oldu.

Bu sezon Avrupa'da üst üste 14. kez mücadele edecek mavi beyazlı ekip, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 7, CEV Kupası'nda 3, Challenge Kupası'nda 2 ve Top Teams Kupası'nda 1 kez yer aldı. İzmir temsilcisi, Avrupa'da 97 maçta 53 galibiyet ve 44 yenilgi aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2012'de dörtlü finale yükselen ve bunu başaran ilk erkek Türk takımı olan Arkas Spor, geçen yıl ise hiç galibiyet alamadığı grup aşamasında organizasyona veda etmişti.

E Grubu'nda yer alacak

E Grubu'nda İtalya'dan Sir Colussi Sicoma, Fransa'dan Tours VB ve Rusya'dan Dinamo ile mücadele edecek Arkas Spor, ilk hafta mücadelesinde yarın saat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Tours'u konuk ettikten sonra 18 Aralık Salı günü Rusya deplasmanında Dinamo Moskova ile karşılaşacak.

Daha sonra 15-16 veya 17 Ocak 2019'da ve Sir Colussi Sicoma'yı konuk edecek mavi-beyazlı ekip, Dinamo, Tours VB (D) ve Sir Colussi Sicoma (D) maçlarıyla grup maçlarını tamamlayacak.

Avrupa kupaları

Arkas Spor'un 2006'dan bu yana mücadele ettiği organizasyonlardaki performansı şöyle:

Sene Kupa O G M
2006 CEV 3 2 1
2007 Top Teams 4 2 2
2008 Şampiyonlar Ligi 6 2 4
2009 Challenge 8 7 1
2010 CEV 6 5 1
2011 Challenge 12 8 4
2012 Şampiyonlar Ligi 12 8 4
2013 Şampiyonlar Ligi 10 5 5
2014 Şampiyonlar Ligi 6 0 6
2015 CEV 6 4 2
2016 Şampiyonlar Ligi 8 4 4
2017 Şampiyonlar Ligi 10 6 4
2018 Şampiyonlar Ligi 6 0 6
TOPLAM 97 53 44
voleybol,Avrupa,Arkas Spor
20 Kasım 2018 Salı 11:30



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