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Arkas Spor, Avrupa'da üst üste 15. sezonuna başlıyor

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, 16'lı final turundan katılacağı Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası'nda Romanya'dan Dinamo Bükreş karşısında tur vizesi arayacak.

10.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:14Arkas Spor, Avrupa'da üst üste 15. sezonuna başlıyor
Arkas Erkek Voleybol Takımı, 16'lı final turundan katılacağı Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası'nda Romanya'dan Dinamo Bükreş karşısında tur vizesi arayacak.
Bir ilke imza atarak 2009'da Erkekler Challenge Kupası'nı müzesine götüren Arkas Spor, bu yıl üst üste 15. kez Avrupa'da sahne alacak.
Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 8, CEV Kupası'nda 3, Challenge Kupası'nda 2 ve Top Teams Kupası'nda 1 kez yer alan İzmir temsilcisi, Avrupa kupalarında çıktığı toplam 103 maçta 53 galibiyet ile 50 yenilgi yaşadı.
Şampiyonlar Ligi'nde 2012'de dörtlü finale yükselen ve bunu başaran ilk erkek Türk takımı olan Arkas Spor, son 2 yılda ise hiç galibiyet alamayarak grup aşamasında organizasyona veda etti.
15 maçtır kazanamıyor
Avrupa kupalarındaki son 15 maçında galibiyeti bulunmayan Türk temsilcisi, CEV Kupası 16'lı final turunda Dinamo Bükreş karşısında bu şanssızlığını kırıp, bir üst tura çıkma mücadelesi verecek.
Bu turda rakibiyle ilk maçını yarın TSİ 18.00'de Dinamo Bükreş Spor Salonu'nda oynayacak Arkas Spor, rövanş maçını 19 Aralık Perşembe günü İzmir'de yapacak.
Mavi-beyazlı ekip, bir üst tura yükselmesi halinde Almanya'dan United Volleys ile Belarus'tan Shakhtior eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa kupaları performansı
Arkas Spor'un mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
SezonKupaOGM
2005-2006CEV321
2006-2007Top Teams422
2007-2008Şampiyonlar Ligi624
2008-2009Challenge871
2009-2010CEV651
2010-2011Challenge1284
2011-2012Şampiyonlar Ligi1284
2012-2013Şampiyonlar Ligi1055
2013-2014Şampiyonlar Ligi606
2014-2015CEV642
2015-2016Şampiyonlar Ligi844
2016-2017Şampiyonlar Ligi1064
2017-2018Şampiyonlar Ligi606
2018-2019Şampiyonlar Ligi606
TOPLAM1035350

Arkas Spor, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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