Haberler » Spor » Arkas Spor, CEV Kupası'nda Romanya'da avantajlı skor arayacak - Spor

Arkas Spor, CEV Kupası'nda Romanya'da avantajlı skor arayacak

Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında 11 Aralık Çarşamba günü Romanya'da Dinamo Bükreş ile karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, İzmir'e avantajlı bir sonuçla dönmek istediklerin bildirdi.

09.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:16Arkas Spor, CEV Kupası'nda Romanya'da avantajlı skor arayacak
Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında 11 Aralık Çarşamba günü 'da Dinamo Bükreş ile karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, 'e avantajlı bir sonuçla dönmek istediklerin bildirdi.
Özden, yaptığı yazılı açıklamada, AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki yükselişlerini Avrupa'ya da yansıtmak istediklerini belirtti.
CEV Kupası 16'lı final turunda Dinamo Bükreş ile karşılaşacaklarını aktaran Özden, "Kupaya galibiyetle başlamanın önemini biliyoruz. İki maç üzerinden yapılacak 16'lı final turunda İzmir'e avantajlı sonuçla dönmek istiyoruz ve oyuncularımız bunu başaracak güçte. Ekibimize güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.
Arkas Spor, rövanşta ise rakibini İzmir'de 19 Aralık Perşembe günü konuk edecek.

Dinamo Bükreş, Arkas Spor, Romanya, İzmir, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:30 Sakatlanan takım arkadaşını sırtında taşıdı - Spor
18:27 PSG-Galatasaray maçının İddaa oranları belli oldu! - Spor
18:27 Palandöken'deki yapay buz parkı adrenalin tutkunlarının yeni adresi oldu - Spor
18:17 Devre arasında Emre'ye "Penaltıyı nasıl kaçırırsın" telefonu! - Spor
18:12 Rusya, 2022 Dünya Kupası'nda olacak mı? - Spor
17:49 Şampiyonluk oranları güncellendi! 3 takımın da oranı düştü - Spor
17:38 Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya ömürlük teklif! - Spor
17:28 Simon Kjaer'in menajeri, "Kjaer'in futbol hayatı bitecek" iddialarını yalanladı! - Spor
17:00 Tarihi şike davasında 36 futbolcuya beraat - Spor
9.12.2019 19:07:01