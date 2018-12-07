Arkas Spor'da Glenn Hoag'a Doğum Günü Sürprizi

Voleybol Efeler Ligi'nde pazar günü lider Halkbank'ın konuğu olmaya hazırlanan Arkas Spor
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Özel Piri Reis
Okullarını ziyaret etti. Ziyarette Başantrenör Glenn Hoag'a sürpriz doğum günü partisi hazırlandı. Okulun voleybol
takımıyla gösteri maçı yapan mavi-beyazlı oyuncular, daha sonra okula getirdikleri pastayla Kanadalı çalıştırıcının 60. doğum gününü kutladı. Özel hazırlanan pastayı oyuncular ve teknik heyet ile birlikte kesen Glenn Hoag'u ilk kutlayan da ekip arkadaşları ve sporcuları oldu. - İZMİR
voleybol,Arkas Spor
07 Aralık 2018 Cuma 11:01