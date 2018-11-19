Arkas Spor'da İlk Hedef Gruptan Çıkmak

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:08



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:08

Arkas Spor Voleybol Takımı Antrenörü Glenn Hoag, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek takımlarının zorlu bir gruba düştüğünü, ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.Vestel Venus Atatürk Voleybol Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hoag, çok önemli bir turnuvada iddialı ve zor takımların olduğu bir grupta yarışacaklarını ifade etti.Şampiyonlar Ligi'nin bir kulübün kendi durumunu görmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Hoag, "Dünyanın en önemli kulüpleri bu turnuvada boy gösteriyor. Çok iyi takımlarla karşılaşacağız ve bu durum bizim için bir şans. Zorlu bir gruptayız. Ancak bu büyük yarışma bizim nerede olduğumuzu gösterecek. Sir Colussi Sicoma Perugia, Dinamo Moskova ve Tours ile aynı grupta mücadele edeceğiz." diye konuştu.E Grubu'ndaki rakiplerini değerlendiren Hoag, şunları söyledi:"Rakiplerimizin büyük voleybol geçmişleri var. Perugia dünyanın en iyi kadrolarından birine sahip. Dinamo Moskova tipik bir Rusya ekibi. Genel olarak çok iyi servis atan, blok yapan bir takım. Çok da iyi atak yapıyorlar. Tours ise dengeli ve deneyimli bir takım. Çok deneyimli oyuncuları var. Üç takım da farklı. Gerçekten çok yüksek seviyede oyunculara sahipler. Bizim için de bu iyi bir şans. Gruptan çıkarsak bizim için büyük bir başarı olacak. Yiğit ve Adis çok genç ve ilk kez bu turnuvada görev yapacaklar. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Bu turnuva bizim için çok büyük bir değişim ve gelişim."Takım kaptanı Joao Paulo Pereira Bravo da turnuvanın kendilerini geliştirmek için büyük bir şans olduğunu belirterek, "Avrupa'daki en iyi takımlardan biriyiz. İyi takımlara karşı kendimizi daha da geliştirmek için büyük bir şansa sahibiz. Bu tarz zorlu maçları Türkiye'de yaşayamadığımız için bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.Arkas Spor, gruptaki ilk maçında 21 Kasım Çarşamba günü İzmir'de Fransa'nın Tours takımını konuk edecek.