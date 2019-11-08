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Arkas Spor, Galatasaray'ı yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, lider Galatasaray HDI Sigorta'yı yenip zirve yarışını sürdürmek istediklerini bildirdi.

08.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:18 Arkas Spor, Galatasaray'ı yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, lider Galatasaray HDI Sigorta'yı yenip zirve yarışını sürdürmek istediklerini bildirdi.
Özden, yaptığı yazılı açıklamada, lige iyi bir başlangıç yapan Galatasaray HDI Sigorta karşısında zor bir sınav vereceklerini vurguladı.
Rakiplerinin yoluna namağlup devam ettiğini belirten Özden, "Taraftarlarımızdan bu önemli maçta destek bekliyoruz. Genç bir ekibiz. Lider Galatasaray HDI Sigorta'yı yenip zirve yarışını sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Arkas Spor'da sakatlıkları devam eden Marko Matic ve Çağatay Durmaz müsabakada forma giyemeyecek.
Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta arasındaki müsabaka 10 Kasım Pazar günü Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak.

Galatasaray, Arkas Spor, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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