Arkas Spor, normal sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun son maçında yarın deplasmanda Spor Toto ile karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, müsabakadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini bildirdi.
13.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:44
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun son maçında yarın deplasmanda Spor Toto ile karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, müsabakadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini bildirdi.
Özden, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Halkbank'ı 3-1 yenerek normal sezonu 2. sırada tamamlamayı garantilediklerini hatırlattı. Normal sezonun son maçında yarın Spor Toto'ya konuk olacaklarını belirten Özden, şunları kaydetti:
"Play-off maçları öncesi önemli bir sınav vereceğiz. Her karşılaşmada olduğu gibi yine tüm ciddiyetimizle mücadele ederek salondan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Play-off öncesi moralimizi daha da artırarak kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz."
Spor Toto ile Arkas Spor arasında Başkent Voleybol Salonu'ndaki müsabaka yarın saat 17.30'da başlayacak.
Özden, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Halkbank'ı 3-1 yenerek normal sezonu 2. sırada tamamlamayı garantilediklerini hatırlattı. Normal sezonun son maçında yarın Spor Toto'ya konuk olacaklarını belirten Özden, şunları kaydetti:
"Play-off maçları öncesi önemli bir sınav vereceğiz. Her karşılaşmada olduğu gibi yine tüm ciddiyetimizle mücadele ederek salondan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Play-off öncesi moralimizi daha da artırarak kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz."
Spor Toto ile Arkas Spor arasında Başkent Voleybol Salonu'ndaki müsabaka yarın saat 17.30'da başlayacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Arkas Spor, Uğur Özden, Sigorta, Spor
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