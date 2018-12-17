Arkas Spor Rusya Deplasmanında

Arkas Spor
Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun ikinci maçında yarın Rusya
'da Dinamo Moskova
ile karşı karşıya gelecek.
Gruptaki ilk maçında İzmir
'de Fransız ekibi Tours VB'ye 3-0 yenilen Arkas Spor, yarın Dinamo Moskova'ya konuk olacak. Moskova'daki Dinamo Spor Sarayı'nda oynanacak Dinamo Moskova-Arkas Spor maçı saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmada hakemler Polonya
'dan Maciej Twardowski, İsviçre
'den Christian Peter Wolf görev yapacak. Avrupa
Kupalarında 99. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 98 müsabakada 53 galibiyet ve 45 yenilgi aldı.
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17 Aralık 2018 Pazartesi 10:12