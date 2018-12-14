Arkas Spor'un İlk 4 Hedefi

14 Aralık 2018 Cuma 10:23



14 Aralık 2018 Cuma 10:23

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, birinci devreyi ilk 4'ün içinde tamamlamak istediklerini bildirdi.Özden, yaptığı açıklamada, ilk devrenin son hafta müsabakasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacaklarını belirtti.Maliye Piyango galibiyetiyle zirve ile puan farkını 3'e indirdiklerini vurgulayan Özden, "İlk yarıyı galibiyetle bitirmek istiyoruz. Son galibiyetle moralimizi üst seviyeye çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u da yenerek devreyi ilk 4 içinde tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Arkas Spor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında yarın saat 14.00'te başlayacak müsabaka, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.