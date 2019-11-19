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Arkas Spor, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21 Kasım Perşembe günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini yenerek yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini bildirdi.

19.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:32Arkas Spor, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21 Kasım Perşembe günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Arkas 'un basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini yenerek yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini bildirdi.
Özden, yaptığı yazılı açıklamada, 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendiklerini, 7. haftada Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edeceklerini ifade etti.
Bu karşılaşmaya yüksek moralle çıkacaklarını belirten Özden, "Takımımızın performansı her hafta artırıyor. Bursa Büyükşehir Belediye karşısında da iyi oyunumuzu güzel bir galibiyetle süslemek ve kayıpsız devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor arasında İzmir'de Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Spor

Kaynak: AA

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