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Arkasında seyreden otomobil çarptı, dükkana girdi

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, önünde seyreden başka bir otomobile çarparak kaçtı.

06.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:44 Arkasında seyreden otomobil çarptı, dükkana girdi
'da alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, önünde seyreden başka bir otomobile çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir dükkana girdi.

Kaza, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın sürücü kontrolündeki 16 CYV 89 plakalı otomobil, sokak üzerinde seyrederken arkasından gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak yol kenarında bulunan bir dükkana girdi. Kaza sonucu kadın sürücü şoka girerken, alkollü olduğu iddia edilen diğer sürücü kazanın ardından kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şoka giren kadına müdahalede bulunurken, polis ekipleri de kazanın ardından kaçan diğer sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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