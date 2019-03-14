Arkasındaki Futbolcuyu Görmeyen Kaleci, Takımına Golü Yedirdi

İngiltere 2. Liginde oynanan Carlisle United - Notts County mücadelesi, sahalarda ender rastlanan bir gole sahne oldu.
Mücadelenin son 15 dakikasına girilirken Notts County kalecisi Ryan Schofield, arkasında yer alan rakip takım futbolcusunu görmeyerek topu yere bıraktı. Carlisle'nin golcüsü Hallam Hope, kaleci Schofield'in arkasından hızla koşarak topu kaptı ve ağlara yolladı. Kaleci Hope, bu golün ardından büyük utanç yaşadı.
Öte yandan mücadele Notts County'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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