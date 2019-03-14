14 Mart 2019, 11:15
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Arkasındaki Futbolcuyu Görmeyen Kaleci, Takımına Golü Yedirdi

İngiltere 2. Liginde oynanan Carlisle United-Notts County mücadelesinde kaleci Schofield, arkasında saklanan rakip futbolcuyu görmeyince topu yere bıraktı, golü kalesinde gördü.

İngiltere 2. Liginde oynanan Carlisle United - Notts County mücadelesi, sahalarda ender rastlanan bir gole sahne oldu.

Mücadelenin son 15 dakikasına girilirken Notts County kalecisi Ryan Schofield, arkasında yer alan rakip takım futbolcusunu görmeyerek topu yere bıraktı. Carlisle'nin golcüsü Hallam Hope, kaleci Schofield'in arkasından hızla koşarak topu kaptı ve ağlara yolladı. Kaleci Hope, bu golün ardından büyük utanç yaşadı.

Öte yandan mücadele Notts County'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Spor


YORUMLAR (5)
HAMDİ: Spor centilmenlik işidir. Hoş değil bu gibi olaylar fazlalaşırsa kural değişir. Ofsayt olmadan Futbol oynandığını hayal edin. Golü atan futbolcuya centilmenlik dışı hareketinde dolayı başkan ceza vermeli. Onur önemlidir.
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BROOOO: golü koklamak bu işte. degaj yapsaydı golcünün hayaller suya giderdi. ama tutturdu adam.
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SULEYMAN: Fevzi.ne goller yedi bu ne
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GS 1905: Volkide auta giden topu eliyle tutuyum derken kendi kalesine atmıstı
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