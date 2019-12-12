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Arkasspor Avrupa'da iyi başladı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Arkasspor, CEV Kupası 16'lı finallerdeki ilk maçında deplasmanda Dinamo Bükreş'i 3-0 mağlup ederek Avrupa arenasına da iyi bir giriş yaptı.

12.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:51Arkasspor Avrupa'da iyi başladı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Arkasspor, CEV Kupası 16'lı finallerdeki ilk maçında deplasmanda Dinamo Bükreş'i 3-0 mağlup ederek arenasına da iyi bir giriş yaptı. Romanya ekibi karşısında setlerde 25-21, 25-18 ve 25-16'lık üstünlük kuran İzmir temsilcisi, 19 Aralık Perşembe günü evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi tur kapısını araladı. Mavi-beyazlılarda Adis 17 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Mustafa Koç 12, Yiğit 11, Mustafa Cengiz ve Burak ise 9'ar sayıyla alkış topladı. Arkasspor, Efeler Ligi'nde ilk yarının son maçında pazar günü evinde Toto ile karşılaşacak.



Dinamo Bükreş, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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