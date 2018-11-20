Arkasspor Avrupa Sahnesinde

20 Kasım 2018 Salı 12:40



20 Kasım 2018 Salı 12:40

ERKEKLER voleybolda ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Arkasspor, E Grubu'ndaki ilk maçında yarın evinde Fransa temsilcisi Tours VB ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Sırp Simonovic ve Boşnak Ovuka Sinisa hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları 10 TL olarak belirlendi.Bu sezon 8. kez Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Sadece Avrupa'nın değil, tüm dünyanın yakından takip ettiği bu ligde yer almak bizleri gururlandırıyor. Birçok dünya yıldızının ter döktüğü Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak ilk hedefimiz. Fransız rakibimizi taraftarımızın desteğiyle yenerek E Grubu'na iyi başlamak ve bir üst tur için avantaj elde etmek istiyoruz" dedi. - İzmir