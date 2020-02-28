Arkasspor Başkent'te galibiyet arıyor

CEV Kupası çeyrek final ilk maçında hafta içi deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 yenilen Arkasspor, yarın Axa Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Ziraat Bankası ile karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

İzmir ekibi Başkent temsilcisini yenerek üst üste 6'ncı galibiyetini almayı hedefliyor. Ligde son 3 haftaya girdiklerini ve normal sezonu yenilgi almadan tamamlamak istediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Takımımızın yükselen bir form grafiği var. Bunu Başkent'te sürdürerek İzmir'e galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLERLE KEYİFLİ BULUŞMA

Arkassporlu voleybolcular ve teknik ekip okul ziyaretleriyle çocuklara ve gençlere voleybol sevgisi aşılamayı sürdürüyor. Işıkkent Eğitim Kampüsü ve Mavişehir'deki Eraslan Okulu'nu ziyaret eden mavi-beyazlılar, hayranlarıyla bir araya gelerek tecrübelerini aktardı, imza dağıttı. Işıkkent Eğitim Kampüsü'ndeki ziyarette oyunculardan Caner, Çağatay, Mirza, Mustafa Cengiz, Blankenau, Bravo ve Halit'in yanı sıra antrenör Glenn Hoag, yardımcı antrenör Atilla Öztire ve kondisyoner Nurcan Celep hazır bulundu. Eraslan Okulu'ndaki ziyarete ise Mustafa Koç, Efe, Burak Çevik, Muhammet, Yiğit, Adis, Matic, Burak Güngör katıldı. İki okulda da gösteri maçları yapan Arkassporlu oyuncular, öğrencilerden alkış topladı.