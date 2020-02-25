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Arkasspor CEV Kupası'nda Galatasaray'a konuk

CEV Kupası'nda Romanya'nın Dinamo Bükreş ve Almanya'nın United Volleys takımlarını eleyerek çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşen Arkasspor, yarın rakibiyle ilk maçına deplasmanda çıkacak.

25.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:14Arkasspor CEV Kupası'nda Galatasaray'a konuk

CEV Kupası'nda 'nın Dinamo Bükreş ve Almanya'nın United Volleys takımlarını eleyerek çeyrek finalde HDI ile eşleşen Arkasspor, yarın rakibiyle ilk maçına deplasmanda çıkacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Yunan hakem Vasileios Vasileiadis ve Polonyalı hakem Jaroslaw Makowski yönetecek. İzmir ekibi 4 Mart'ta evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi ilk sınavda avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

Avrupa arenasında yeni başarılara imza atmak istediklerini dile getiren basın sözcüsü Uğur Özden, "İki önemli rakibimizi kupanın dışına iterek çeyrek finale geldik. İki Türk takımından biri yarı finale yükselecek. İyi konsantre olan, daha az hata yapan tarafın tur biletini alacağı seriyi, başarıyla geçmek ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Güzel bir maç bizleri bekliyor" dedi. Arkasspor, bu sezon AXA Sigorta Efeler Ligi'nde evinde 3-2 yenildiği Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.



Galatasaray, Romanya, Sigorta, Spor

Kaynak: DHA

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