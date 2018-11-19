Arkasspor'da Avrupa Heyecanı

EFELER Ligi'nde evinde 3-0 yendiği Galatasaray
'ın namağlup unvanını sona erdiren Arkasspor'da gözler çarşamba günü İzmir
'de Fransız ekibi Tours VB ile oynanacak CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçına çevrildi. Atatürk
Voleybol Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Arkasspor Antrenörü Glenn Hoag, ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu vurguladı.
Bazı oyuncuların ilk kez Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayacağını belirten Kanadalı çalıştırıcı, "Genç
bir kadroya sahibiz. Zor bir grupta mücadele edeceğiz. Rakiplerimiz dünyanın en iyi voleybolcularına sahip. Gruptan çıkarsak bizim için büyük bir başarı olacak" dedi.
Kaptan Bravo, Avrupa
macerasına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirirken, Basın Sözcüsü Uğur Özden
voleybolseverleri desteğe davet etti. - İzmir
Galatasaray,İzmir
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:31