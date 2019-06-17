17.06.2019 11:44
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Arkasspor'da milli gurur

Arkasspor

EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor'da forma giyen 3 voleybolcunun A Milli Takım formasıyla başarıdan başarıya koşması İzmir temsilcisini gururlandırıyor.

EFELER Ligi ekiplerinden Arkasspor'da forma giyen 3 voleybolcunun A Milli Takım formasıyla başarıdan başarıya koşması İzmir temsilcisini gururlandırıyor. Mavi-beyazlılarda görev alan pasör çaprazı Adis Lagumdzija, smaçör Yiğit Gülmezoğlu ve geçen sezon Maliye Piyango'da kiralık oynayan Çağatay Durmaz, Ay-Yıldızlı formayı başarıyla taşıyor. Türkiye, CEV Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanarak grubunu namağlup lider tamamladı ve adını Final-Four'a yazdırdı. A Milli Takım bu periyotta Letonya, Slovakya ve Belçika'yı 2'şer kez dize getirdi.
Türkiye, 21-22 Haziran'da Estonya'nın başkenti Tallinn'de Estonya, Hollanda ve Belarus'un katılımıyla yapılacak Final-Four maçlarında mücadele edecek. Geçen sezon Arkasspor forması giyen ve takımdan ayrıldığını açıklayan libero Burak Mert de Ay-Yıldızlı takımın başarısında önemli pay sahibi olurken, İzmir ekibinin smaçörü Mert Matic ise Efeler Ligi Play-Off final serisinde Halkbank karşısında sakatlanıp ameliyat olması nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.


- İzmir
Kaynak: DHA
İzmir, Spor

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