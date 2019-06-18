18.06.2019 11:39
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Arkasspor'da Taht gitti

Arkasspor

EFELER Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Arkasspor'da Estonyalı smaçör Robert Taht takımdan ayrıldı.

EFELER Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Arkasspor'da Estonyalı smaçör Robert Taht takımdan ayrıldı. 25 yaşındaki voleybolcunun yeni adresi İtalya'nın Sir Safety Perugia takımı oldu. Estonya Milli Takımı'nda da görev alan Robert Taht, geçen sezon mavi-beyazlı formayla CEV Şampiyonlar Ligi'nde Perugia karşısında başarılı bir performans sergilemişti. İzmir temsilcisinde libero Burak Mert ve Brezilyalı pasör Murilo Radke'nin ardından Taht kadrodan ayrılan üçüncü voleybolcu oldu.


- İzmir
Kaynak: DHA
Perugia, İtalya, Spor

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