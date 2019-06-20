Arkasspor'da yaprak dökümü

Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da kadrodan ayrılan 4'üncü voleybolcu Hasan Sıkar oldu.

28 yaşındaki orta oyuncu yeni sezon öncesi son şampiyonFenerbahçeile anlaştı. Mavi-beyazlı ekibin altyapısından yetişip Tedaşspor veBornova Anadolu Lisesi'nde de forma giyen Hasan, son 4 sezonda Arkasspor'da görev aldı.İzmirtemsilcisinde daha önce liberoBurak Mert, Brezilyalı pasör Murilo Radke ve Estonyalı smaçör Robert Taht takımla yollarını ayırmıştı. Arkasspor, dış transferde şimdiye kadarİstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan smaçör Burak Güngör ve Kanadalı pasör Jay Blankenau ile el sıkıştı.



- İzmir