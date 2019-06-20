20.06.2019 11:59
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Arkasspor'da yaprak dökümü

Arkasspor

Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da kadrodan ayrılan 4'üncü voleybolcu Hasan Sıkar oldu.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da kadrodan ayrılan 4'üncü voleybolcu Hasan Sıkar oldu.
28 yaşındaki orta oyuncu yeni sezon öncesi son şampiyonFenerbahçeile anlaştı. Mavi-beyazlı ekibin altyapısından yetişip Tedaşspor veBornova Anadolu Lisesi'nde de forma giyen Hasan, son 4 sezonda Arkasspor'da görev aldı.İzmirtemsilcisinde daha önce liberoBurak Mert, Brezilyalı pasör Murilo Radke ve Estonyalı smaçör Robert Taht takımla yollarını ayırmıştı. Arkasspor, dış transferde şimdiye kadarİstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan smaçör Burak Güngör ve Kanadalı pasör Jay Blankenau ile el sıkıştı.


- İzmir
Kaynak: DHA
Fenerbahçe,Spor

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