Arkasspor Evinde Oynuyor

EFELER Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Maliye Piyango
'yu 3-0 mağlup eden zirve takipçisi Arkasspor, yarın normal sezonun son haftasında evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk
Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Play-Off maçları öncesi galip gelmek istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden
, "Maliye Piyango karşısındaki iyi oyunumuzu net bir skorla sonuçlandırmıştık. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u da mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Taraftarlarımızı salona davet ediyorum" dedi. - İzmir
Spor
Kaynak: DHA